Украинский шахматист завоевал звание чемпиона мира среди сеньйоров

В возрастной категории 50+ чемпионом мира стал наш земляк Вадим Шишкин с результатом 9 очков из 11 возможных — 7 побед, 4 ничьи и ни одного поражения. Второе место занял В. Неведничий (Румыния), третье — И. Морович (Чили).

Всего в этой возрастной категории приняли участие 138 шахматистов из 44 стран, в том числе 7 представителей Украины. Еще трое украинских шахматистов соревновались в турнире 65+.

Напомним, что ранее украинец выиграл звание чемпиона мира по шахматам в возрасте до 20 юниоров.