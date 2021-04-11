Український півзахисник оформив дубль у матчі чемпіонату Бельгії

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У 33-му турі чемпіонату Бельгії "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука та півзахисника Романа Безуса на власному полі приймав "Шарлеруа". Про це інформує УНН з посиланням на УАФ.