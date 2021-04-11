Український півзахисник оформив дубль у матчі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У 33-му турі чемпіонату Бельгії "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука та півзахисника Романа Безуса на власному полі приймав "Шарлеруа". Про це інформує УНН з посиланням на УАФ.
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Форвард вийшов у стартовому складі господарів, відзначився гольовою передачею та жовтою карткою й допоміг команді здобути перемогу — 4:0.
Утім, справжнім героєм зустрічі став інший українець у лавах “Буйволів”, півзахисник Безус, який записав на свій рахунок два забиті м’ячі.
Наразі із 46-ма очками “Гент” посідає дев’яте місце в турнірній таблиці бельгійської Про Ліги.
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