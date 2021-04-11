Украинский полузащитник оформил дубль в матче чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В 33-м туре чемпионата Бельгии "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука и полузащитника Романа Безуса на своем поле принимал "Шарлеруа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Форвард вышел в стартовом составе хозяев отметился голевой передачей и желтой карточкой и помог команде одержать победу — 4:0.
Впрочем, настоящим героем встречи стал другой украинец в рядах “Буйволов”, полузащитник Безус, который записал на свой счет два забитых мяча.
Сейчас с 46-ю очками “Гент” занимает девятое место в турнирной таблице бельгийской О Лиги.
Напомним
Украинская легкоатлетка приняла итальянское гражданство.