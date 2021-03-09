Українська легкоатлетка прийняла італійське громадянство

Деталі

Яремчук 6-го березня святкувала перемогу в Римі на міжнародних змаганнях "Roma Riparte-Riparti Roma". Уродженка Солонки, що біля Львова, 10-кілометровий забіг серед жінок, і після цього підтвердила зміну громадянства.

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"Так, це правда - нещодавно я отримала італійське громадянство. Ще до чемпіонату світу в Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок для мене і дуже обдуманий. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама.

Додамо, що жодної підтримки від області за всі роки моєї спортивної кар’єри у мене не було. Всі тренувальні збори за кордоном та підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону я проводила за власні кошти і завдяки допомозі мого клубу "Acsi Italia Atletica" і мого тренера Фабіо Мартеллі, яким я дуже вдячна", - зізналася Яремчук.

Доповнення

Яремчук було визнано найкращою легкоатлеткою України в листопаді 2019 року.