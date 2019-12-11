Визначились імена кращих легкоатлетів місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Атлетів Софію Яремчук і Олександра Сітковського визнано найкращими легкоатлеткою і легкоатлетом листопада в Україні, інформує УНН з посиланням на пресслужбу ФЛАУ.
Яремчук перемогла на міжнародних змаганнях з бігу на 10 км у Римі (33,01 хв), а Сітковський посів п’яте місце на марафоні в Пекіні, виконавши олімпійський норматив (2:11,25 год).
Примітно, що участь у голосуванні за звання кращих легкоатлетів України брали три категорії: уболівальники, експерти (Рада ФЛАУ) та представники ЗМІ.
Як повідомлялося, уродженку нашої країни назвали кращою молодою легкоатлеткою світу.