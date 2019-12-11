Определились имена лучших легкоатлетов месяца в Украине

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 6578 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103492 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75623 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103518 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116200 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146517 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147370 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140246 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183551 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116671 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Определились имена лучших легкоатлетов месяца в Украине

Определились имена лучших легкоатлетов месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 12171 просмотра

КИЕВ. одиннадцатое декабря. УНН. Атлетов Софию Яремчук и Александра Ситковского признали лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом ноября в Украине, информирует УНН со ссылкой на пресс служба ФЛАУ.

Яремчук победила на международных соревнованиях по бегу на 10 км в Риме (33,01 мин), а Ситковской занял пятое место на марафоне в Пекине, выполнив олимпийский норматив (2:11,25 ч).

Примечательно, что участие в голосовании за звание лучших легкоатлетов Украины принимали три категории: болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ.

Как сообщалось, уроженку нашей страны назвали лучшей молодой легкоатлеткой мира.

Украинские Национальные Новости

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