Определились имена лучших легкоатлетов месяца в Украине

Яремчук победила на международных соревнованиях по бегу на 10 км в Риме (33,01 мин), а Ситковской занял пятое место на марафоне в Пекине, выполнив олимпийский норматив (2:11,25 ч).

Примечательно, что участие в голосовании за звание лучших легкоатлетов Украины принимали три категории: болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ.

Как сообщалось, уроженку нашей страны назвали лучшей молодой легкоатлеткой мира.