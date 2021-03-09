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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 61145 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 82494 просмотра

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3 марта, 15:41 • 112204 просмотра

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3 марта, 11:09 • 147552 просмотра

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Украинская легкоатлетка приняла итальянское гражданство

Украинская легкоатлетка приняла итальянское гражданство

Киев  •  УНН

 • 20667 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Известная украинская легкоатлетка София Яремчук подтвердила смену гражданства. Теперь она будет выступать под итальянским флагом, сообщает УНН со ссылкой на страницу НОК во Львовской области на Facebook.

Детали

Яремчук 6 марта праздновала победу в Риме на международных соревнованиях "Roma Riparte-Riparti Roma". Уроженка Солонки, что возле Львова, 10-километровый забег среди женщин, и после этого подтвердила смену гражданства.

Цитата

"Да, это правда - недавно я получила итальянское гражданство. Еще до чемпионата мира в Гдыне я мечтала пробежать марафон по нормативу и попасть в национальную команду Украины. Но в конце января мне пришлось сделать выбор. Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама.

Добавим, что никакой поддержки от области за все годы моей спортивной карьеры у меня не было. Все тренировочные сборы за рубежом и подготовку к чемпионату мира по полумарафону я проводила за собственные средства и благодаря помощи моего клуба "Acsi Italia Atletica" и моего тренера Фабио Мартелли, которым я очень благодарна", - призналась Яремчук.

Дополнение

Яремчук была признана лучшей легкоатлеткой Украины в ноябре 2019 года.

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