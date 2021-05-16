Український півзахисник оформив дубль у грі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У четвертому турі плей-офф 2 чемпіонату Бельгії ФК "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука та півзахисника Романа Безуса гостював у ФК "Остенде", передає кореспондент УНН.
Деталі
На 20 хвилині матчу Безус отримав проникаючу передачу від Яремчука у чужу штрафну та надіслав м'яч за комірець голкіперу господарів. На 66 хвилині поєдинку Безус встановив остаточний результат на табло (4:0).
Набравши 32 очки, "Гент" вийшов на перше місце у своєму квартеті, яке дає право виступити в наступному сезоні у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Доповнення
За підсумками 35 проведених поєдинків у складі "Генту", Безус забив 6 голів при 6-ти асистах в сезоні.