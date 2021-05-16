Український півзахисник оформив дубль у грі чемпіонату Бельгії

Деталі

На 20 хвилині матчу Безус отримав проникаючу передачу від Яремчука у чужу штрафну та надіслав м'яч за комірець голкіперу господарів. На 66 хвилині поєдинку Безус встановив остаточний результат на табло (4:0).

Набравши 32 очки, "Гент" вийшов на перше місце у своєму квартеті, яке дає право виступити в наступному сезоні у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Доповнення

За підсумками 35 проведених поєдинків у складі "Генту", Безус забив 6 голів при 6-ти асистах в сезоні.