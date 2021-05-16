Украинский полузащитник оформил дубль в игре чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В четвертом туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии ФК "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука и полузащитника Романа Безуса гостил у ФК "Остенде", передает корреспондент УНН.
Детали
На 20 минуте матча Безус получил проникающую передачу от Яремчука в чужую штрафную и отправил мяч за шиворот голкиперу хозяев. На 66 минуте поединка Безус установил окончательный результат на табло (4:0).
Набрав 32 очка, "Гент" вышел на первое место в своем квартете, дающее право выступить в следующем сезоне в квалификации Лиги конференций УЕФА.
Дополнение
По итогам 35 проведенных поединков в составе "Гента", Безус забил 6 голов при 6-ти ассистах в сезоне.