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Сергій Жадан отримає Премію миру від німецьких книгарів

Сергій Жадан отримає Премію миру від німецьких книгарів

Київ • УНН

 • 184231 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Український письменник, громадський діяч та волонтер Сергій Жадан стане володарем Премії миру від німецьких книгарів 2022 року. Розмір премії становить 25 тисяч євро, вручення відбудеться 23 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Про це повідомили на сайті премії, передає УНН.

Цитата

"Він (Сергій Жадан – ред.) отримає відзнаку "за видатну творчість і за гуманітарну позицію, з якою піклується про людей під час війни і допомагає їм, ризикуючи своїм життям", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Письменник прокоментував у Facebook почесну нагороду.

"Дякую німецьким книговидавцям та книгорозповсюджувачам за цьогорічну Премію Миру. Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна. Важливо, що восени на Франкфуртському книжковому ярмарку, де ця премія вручається, Україна буде предметом обговорення. Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само. Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу. Величезна подяка всім за солідарність!" – написав Жадан.

Як зазначили, премію німецьких книготорговців з 1950 року отримують люди, які зробили внесок в літературі, науці або мистецтві задля втілення ідей миру. Цього року премію вручатимуть 23 жовтня під час завершення Франкфуртського книжкового ярмарку. Раніше лауреатами премії ставали Світлана Алексієвич, Герман Гессе, Астрід Ліндгрен, Вацлав Гавел.

Довідка 

Сергій Жадан - народився 23 серпня 1974. Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена", "Список кораблів" та інших. Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більше ніж двадцятьма мовами, зробивши автора одним із найвідоміших сучасних українських письменників. Сергій Жадан є також активним організатором літературного життя України та учасником мультимедійних мистецьких проєктів. В 2017 році він заснував "Благодійний фонд Сергія Жадана". 

Доповнення 

Польське видання "Gazeta Wyborcza" визнало людиною року українського письменника та громадського діяча Сергія Жадана.

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