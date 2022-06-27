Сергей Жадан получит Премию мира от немецких книжников

Цитата

"Он (Сергей Жадан – ред.) получит отличие "за выдающееся творчество и за гуманитарную позицию, с которой он заботится о людях во время войны и помогает им, рискуя своей жизнью", – говорится в сообщении.

Детали

Писатель прокомментировал в Facebook почетную награду.

"Спасибо немецким книгоиздателям и книгораспространителям за нынешнюю Премию Мира. Очень важно, что в немецком информационном пространстве находится Украина. Важно, что осенью на Франкфуртской книжной ярмарке, где эта премия вручается, Украина будет предметом обсуждения. Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же. Мы должны победить в этой войне, мы должны защитить свое будущее. Поэтому каждое проявление поддержки украинской культуры работает на нашу победу. Огромная благодарность всем за солидарность!" – написал Жадан.

Как отметили, премию немецких книготорговцев с 1950 года получают люди, которые внесли вклад в литературу, науку или искусство для воплощения идей мира. В этом году премию будут вручать 23 октября во время завершения Франкфуртской книжной ярмарки. Ранее лауреатами премии становились Светлана Алексиевич, Герман Гессе, Астрид Линдгрен, Вацлав Гавел.

Справка

Сергей Жадан - родился 23 августа 1974 года. Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна", "Список кораблей" и других.

Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем на двадцати языках, сделав автора одним из самых известных современных украинских писателей.

Сергей Жадан также является активным организатором литературной жизни Украины и участником мультимедийных художественных проектов. В 2017 году он основал "Благотворительный фонд Сергея Жадана".

Дополнение

Польское издание "Gazeta Wyborcza" признало человеком года украинского писателя и общественного деятеля Сергея Жадана.