Український параканоїст виборов медаль на чемпіонаті світу з веслування

Деталі

Український параканоїст Владислав Єпіфанов завоював “бронзу” на дистанції 200 метрів у класі VL3.

Українець показав час 50,55 с і поступився лише двом представникам Великої Британії Джеку Аерсу і Стюарту Вуду.

Примітно, що раніше бронзову нагороду в цій же дисципліні завоювала параканоїстка Наталія Лагутенко.

Контекст

Українці вибороли п’ять медалей на юніорському ЧС з веслування.