Український параканоїст виборов медаль на чемпіонаті світу з веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В рамках чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное в Копенгагені, представник України виборов нагороду, передає УНН з посиланням на “Tribuna.com”.
Деталі
Український параканоїст Владислав Єпіфанов завоював “бронзу” на дистанції 200 метрів у класі VL3.
Українець показав час 50,55 с і поступився лише двом представникам Великої Британії Джеку Аерсу і Стюарту Вуду.
Примітно, що раніше бронзову нагороду в цій же дисципліні завоювала параканоїстка Наталія Лагутенко.
Контекст
Українці вибороли п’ять медалей на юніорському ЧС з веслування.