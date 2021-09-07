Українці вибороли п’ять медалей на юніорському ЧС з веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Українська збірна здобула 5 медалей (“золоту”, 3 “срібні”, бронзову) на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, який проходив в португальському містечку Монтемор-у-Велью, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський, Василь Смілка, Олександр Зайцев вибороли нагорлду найвищого ґатунку у байдарці-четвірці на 500 м серед учасників віком до 23-х років.
У каное-четвірці на 500 м “срібло” завоювали Ксенія Романчук, Ірина Федорів, Христина Осіпчук, Тетяна Смиловенко. У одиночній байдарці на 200 м срібну нагороду отримав Данііл Платаш, а в каное-двійці на 500 м “срібло” в активі Ксенії Романчук і Тетяни Смиловенко.
Доповнення
У каное-двійці в міксті на 500 м серед U-23 Андрій Шкарнега та Валерія Терета додали до скарбнички “жовто-блакитних” бронзову медаль.