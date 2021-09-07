Українці вибороли п’ять медалей на юніорському ЧС з веслування

Деталі

Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський, Василь Смілка, Олександр Зайцев вибороли нагорлду найвищого ґатунку у байдарці-четвірці на 500 м серед учасників віком до 23-х років.

У каное-четвірці на 500 м “срібло” завоювали Ксенія Романчук, Ірина Федорів, Христина Осіпчук, Тетяна Смиловенко. У одиночній байдарці на 200 м срібну нагороду отримав Данііл Платаш, а в каное-двійці на 500 м “срібло” в активі Ксенії Романчук і Тетяни Смиловенко.

Доповнення

У каное-двійці в міксті на 500 м серед U-23 Андрій Шкарнега та Валерія Терета додали до скарбнички “жовто-блакитних” бронзову медаль.