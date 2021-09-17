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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 20004 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 130941 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 122075 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119347 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Украинский параканоист завоевал медаль на чемпионате мира по гребле

Украинский параканоист завоевал медаль на чемпионате мира по гребле

Киев  •  УНН

 • 15318 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В рамках чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене, представитель Украины завоевал награду, передает УНН со ссылкой на “Tribuna.com”.

Детали

Украинский параканоист Владислав Епифанов завоевал “бронзу” на дистанции 200 метров в классе VL3.

Украинец показал время 50,55 с и уступил только двум представителям Великобритании Джек Аэрс и Стюарту Вуду.

Примечательно, что ранее бронзовую награду в этой же дисциплине завоевала параканоистка Наталья Лагутенко.

Контекст

Украинцы завоевали пять медалей на юниорском ЧМ по гребле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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