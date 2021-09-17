Украинский параканоист завоевал медаль на чемпионате мира по гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В рамках чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене, представитель Украины завоевал награду, передает УНН со ссылкой на “Tribuna.com”.
Детали
Украинский параканоист Владислав Епифанов завоевал “бронзу” на дистанции 200 метров в классе VL3.
Украинец показал время 50,55 с и уступил только двум представителям Великобритании Джек Аэрс и Стюарту Вуду.
Примечательно, что ранее бронзовую награду в этой же дисциплине завоевала параканоистка Наталья Лагутенко.
Контекст
Украинцы завоевали пять медалей на юниорском ЧМ по гребле.