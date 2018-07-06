Український наставник Скрипник очолив ФК "Рига"

Угода з нашим співвітчизником узгоджена на довгостроковий період. Точний термін контракту не вказаний.

Останнім місцем роботи Скрипника був бременський "Вердер". У структурі німецького клубу він пропрацював 12 років, два з яких (2014-2016 роки) - в якості головного тренера першої команди.

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У якості гравця 48-річний українець, який провів за національну збірну 24 поєдинки, ставав чемпіоном Німеччини у 2004 році та двічі виборював Кубок Німеччини у складі "Вердера".

Відзначимо, що після 14 турів чемпіонату Латвії "Рига" займає другий рядок (28) і відстає від лідера на 6 пунктів.

Додамо також, трансферна вартість гравців клубу становить лише 6,35 млн. євро. Окрім того в "Ризі" виступають українські футболісти – Володимир Баєнко і Богдан Коваленко.