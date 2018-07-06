Украинский наставник Скрипник возглавил ФК "Рига"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. ФК "Рига" назначила на пост главного тренера экс-игрока сборной Украины Виктора Скрипника, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Соглашение с нашим соотечественником согласовано на долгосрочный период. Точный срок контракта не указан.
Последним местом работы Скрипника был бременский "Вердер". В структуре немецкого клуба он проработал 12 лет, два из которых (2014-2016 годы) - в качестве главного тренера первой команды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легенда "Динамо" Гусев может продолжить карьеру в любительском клубе
В качестве игрока 48-летний украинец, который провел за национальную сборную 24 матча, становился чемпионом Германии в 2004 году и дважды завоевывал Кубок Германии в составе "Вердера".
Отметим, что после 14 туров чемпионата Латвии "Рига" занимает вторую строчку (28) и отстает от лидера на 6 пунктов.
Добавим также, трансферная стоимость игроков клуба составляет лишь 6,35 млн евро. Кроме того, в "Риге" выступают украинские футболисты - Владимир Баенко и Богдан Коваленко.