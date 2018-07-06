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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 64448 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129184 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136369 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 172325 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141794 просмотра

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Украинский наставник Скрипник возглавил ФК "Рига"

Украинский наставник Скрипник возглавил ФК "Рига"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. ФК "Рига" назначила на пост главного тренера экс-игрока сборной Украины Виктора Скрипника, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Соглашение с нашим соотечественником согласовано на долгосрочный период. Точный срок контракта не указан.

Последним местом работы Скрипника был бременский "Вердер". В структуре немецкого клуба он проработал 12 лет, два из которых (2014-2016 годы) - в качестве главного тренера первой команды.

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В качестве игрока 48-летний украинец, который провел за национальную сборную 24 матча, становился чемпионом Германии в 2004 году и дважды завоевывал Кубок Германии в составе "Вердера".

Отметим, что после 14 туров чемпионата Латвии "Рига" занимает вторую строчку (28) и отстает от лидера на 6 пунктов.

Добавим также, трансферная стоимость игроков клуба составляет лишь 6,35 млн евро. Кроме того, в "Риге" выступают украинские футболисты - Владимир Баенко и Богдан Коваленко.

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