Український нападник оформив хет-трик в чемпіонаті Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Український футболіст ФК "Акжайик" Микола Ковталюк провів напрочуд результативний поєдинок у чемпіонаті Казахстану, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
Наш співвітчизник відзначився на 23-й, 51-й і 86-й хвилинах, принісши своїй команді четверту перемогу в сезоні – 3:2.
"Акжайик" піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Тепер в активі команди 12 очок після дев'яти матчів.
Примітно, що для Ковталюка це перші три голи в сезоні внутрішньої першості Казахстану.
Довідка
Ковталюк встиг раніше пограти за львівські "Карпат", "Іллічівець", "Полтави", київський "Арсенал", "Колос" і тбіліське "Динамо", в складі якого в 2017 році завоював срібні медалі першості Грузії.