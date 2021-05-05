Український нападник оформив хет-трик в чемпіонаті Казахстану

Деталі

Наш співвітчизник відзначився на 23-й, 51-й і 86-й хвилинах, принісши своїй команді четверту перемогу в сезоні – 3:2.

"Акжайик" піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Тепер в активі команди 12 очок після дев'яти матчів.

Примітно, що для Ковталюка це перші три голи в сезоні внутрішньої першості Казахстану.

Довідка

Ковталюк встиг раніше пограти за львівські "Карпат", "Іллічівець", "Полтави", київський "Арсенал", "Колос" і тбіліське "Динамо", в складі якого в 2017 році завоював срібні медалі першості Грузії.