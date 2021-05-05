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Украинский нападающий оформил хет-трик в чемпионате Казахстана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинский футболист ФК "Акжайык" Николай Ковталюк провел удивительно результативный поединок в чемпионате Казахстана, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

Наш соотечественник отличился на 23-й, 51-й и 86-й минутах, принеся своей команде четвертую победу в сезоне — 3:2.

“Акжайык” поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Теперь в активе команды 12 очков после девяти матчей.

Примечательно, что для Ковталюка это первые три гола в сезоне внутреннего первенства Казахстана.

Справка

Ковталюк успел раньше поиграть за львовские “Карпаты”, “Ильичевец”, “Полтавы”, киевский “Арсенал”, “Колос” и тбилисское “Динамо”, в составе которого в 2017 году завоевал серебряные медали первенства Грузии.

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