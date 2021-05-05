Украинский нападающий оформил хет-трик в чемпионате Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинский футболист ФК "Акжайык" Николай Ковталюк провел удивительно результативный поединок в чемпионате Казахстана, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Наш соотечественник отличился на 23-й, 51-й и 86-й минутах, принеся своей команде четвертую победу в сезоне — 3:2.
“Акжайык” поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Теперь в активе команды 12 очков после девяти матчей.
Примечательно, что для Ковталюка это первые три гола в сезоне внутреннего первенства Казахстана.
Справка
Ковталюк успел раньше поиграть за львовские “Карпаты”, “Ильичевец”, “Полтавы”, киевский “Арсенал”, “Колос” и тбилисское “Динамо”, в составе которого в 2017 году завоевал серебряные медали первенства Грузии.