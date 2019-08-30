Український легкоатлет став чемпіоном "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Стрибун у висоту Андрій Проценко виграв етап престижних легкоатлетичних змагань “Діамантової ліги” у Цюріху, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Наш спортсмен з кращим особистим результатом сезону — 2,32 став першим у стрибках в висоту на фінальному етапі престижної серії у Цюріху. Впродовж змагань Проценко двічі встановлював найкращі результати сезону, подолавши спочатку 2,30 метрів, а потім і 2,32.
Варто зазначити, що австралієць Брендон Старк і болгарин Тіхомір Іванов стрибнули на 2,30 метрів. За спробами другим став Старк, а Іванов замкнув першу трійку.
Як повідомлялося раніше, Проценко виборов нагороду попереднього етапу “Діамантової ліги”.