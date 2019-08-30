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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 24243 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126628 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117949 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123152 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127034 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152034 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150888 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Украинский легкоатлет стал чемпионом "Бриллиантовой лиги"

Украинский легкоатлет стал чемпионом "Бриллиантовой лиги"

Киев  •  УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл этап престижных легкоатлетических соревнований “Бриллиантовой лиги” в Цюрихе, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Наш спортсмен с лучшим личным результатом сезона — 2,32 стал первым в прыжках в высоту на финальном этапе престижной серии в Цюрихе. В течение соревнований Проценко дважды устанавливал лучшие результаты сезона, преодолев сначала 2,30 метров, а затем и 2,32.

Стоит отметить, что австралиец Брэндон Старк и болгарин Тихомир Иванов прыгнули на 2,30 метров. За попытками вторым стал Старк, а Иванов замкнул первую тройку.

Как сообщалось ранее, Проценко завоевал награду предварительного этапа “Бриллиантовой лиги”.

Украинские Национальные Новости

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