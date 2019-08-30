Украинский легкоатлет стал чемпионом "Бриллиантовой лиги"

Наш спортсмен с лучшим личным результатом сезона — 2,32 стал первым в прыжках в высоту на финальном этапе престижной серии в Цюрихе. В течение соревнований Проценко дважды устанавливал лучшие результаты сезона, преодолев сначала 2,30 метров, а затем и 2,32.

Стоит отметить, что австралиец Брэндон Старк и болгарин Тихомир Иванов прыгнули на 2,30 метров. За попытками вторым стал Старк, а Иванов замкнул первую тройку.

Как сообщалось ранее, Проценко завоевал награду предварительного этапа “Бриллиантовой лиги”.