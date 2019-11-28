Український клуб став переможцем групової стадії Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Баскетболісти "Київ-Баскета" стали переможцями групи F на першому етапі Кубка Європи ФІБА, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Перше місце команді Айнарса Багатскіса забезпечила перемога в овертаймі на виїзді над білоруським “Цмоки-Мінськ”, який виступає з Ліги ВТВ — 92:84.
У киян 21 очко набрав Максим Пустозвонов, 20 і 7 підбирань додав Петров, 13 і 6 передач має Близнюк, як і Шепард.
Втім це не допомогло іншому представнику України — “Дніпру”, також пробитися в другий етап. Команду Дениса Журавльова влаштувала б перемога вдома над болгарським “Лєвські” з будь-яким рахунком. Натомість українці поступилися — 61:83.
Гостьова перемога також не врятувала болгарську команду — з групи F вийшли “Київ-Баскет” (4 перемоги і 1 місце) та “Цмоки-Мінськ” (3 виграші і 2 сходинка).
Зауважимо, що на другому етапі кияни гратимуть в групі K. Суперниками стануть — нідерландський “Зволле”, угорський “Керменд” та латвійський “Вентспілс”.