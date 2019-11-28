Украинский клуб стал победителем групповой стадии Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Баскетболисты "Киев-Баскет" стали победителями группы F на первом этапе Кубка Европы ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Первое место команде Айнарс Багатскиса обеспечила победа в овертайме на выезде над белорусским “Цмоки-Минск”, который выступает из Лиги ВТВ — 92:84.
У киевлян 21 очко набрал Максим Пустозвонов, 20 и 7 подборов добавил Петров, 13 и 6 передач имеет Близнюк, как и Шепард.
Впрочем, это не помогло другому представителю Украины — “Днепру”, также пробиться во второй этап. Команду Дениса Журавлева устроила бы победа дома над болгарским “Левски” с любым счетом. Однако украинцы уступили — 61:83.
Гостевая победа также не спасла болгарскую команду — из группы F вышли “Киев-Баскет” (4 победы и 1 место) и “Цмоки-Минск” (3 выигрыша и 2 ступени).
Заметим, что на втором этапе киевляне будут играть в группе K. Соперниками станут — нидерландский “Зволле”, венгерский “Керменд” и латвийский “Вентспилс”.