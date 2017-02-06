Український гімнаст О.Верняєв виборов сім медалей на турнірі в Ісландії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Український гімнаст Олег Верняєв здобув сім нагород на турнірі Reykjavik International Games в Ісландії. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, передає УНН.
“Олімпійський чемпіон, представник Центрального спортивного клубу Збройних Сил України працівник ЗС України Олег Верняєв провів перший в цьому році міжнародний старт, де завоював 7 медалей”, — йдеться у повідомленні.
Змагання Reykjavik International Games відбулися в столиці Ісландії.
Спортсмен виступив в багатоборстві та в окремих видах, вигравши п’ять золотих медалей, а також “срібло” і “бронзу”.