Украинский гимнаст О.Верняев завоевал семь медалей на турнире в Исландии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев получил семь наград на турнире Reykjavik International Games в Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, передает УНН.
"Олимпийский чемпион, представитель Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины работник ВС Украины Олег Верняев провел первый в этом году международный старт, где завоевал 7 медалей", - говорится в сообщении.
Соревнования Reykjavik International Games состоялись в столице Исландии.
Спортсмен выступил в многоборье и в отдельных видах, выиграв пять золотых медалей, а также "серебро" и "бронзу".