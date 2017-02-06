Украинский гимнаст О.Верняев завоевал семь медалей на турнире в Исландии

"Олимпийский чемпион, представитель Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины работник ВС Украины Олег Верняев провел первый в этом году международный старт, где завоевал 7 медалей", - говорится в сообщении.

Соревнования Reykjavik International Games состоялись в столице Исландии.

Спортсмен выступил в многоборье и в отдельных видах, выиграв пять золотых медалей, а также "серебро" и "бронзу".