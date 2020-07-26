Український футболіст завоював Кубок Польщі з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. ФК “Краковія” завдала поразки “Лехії” в фінальному поєдинку Кубку Польщі, який пройшов в місті Люблін, передає УНН з посиланням на сайти клубів.
За підсумками основного часу переможця зустрічі не вдалося виявити (2:2). На гол Ліпскі (85 хв) через три хвилини відповів Яблонскі. Тільки в додаткові екстра-тайми гол Вдовьяка приніс бажаний трофей “Краковії”.
На 120 + 1 хвилині зустрічі на поле вийшов український захисник Олексій Дитятьєв. Цього сезону в польській першості наш земляк відіграв 23 матчі і забив одного разу.
Зауважимо, що “Краковія”, яка заснована 114 років тому, вперше в своїй історії виграла Кубок Польщі.