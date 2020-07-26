Украинский футболист завоевал Кубок Польши по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. ФК “Краковия” нанесла поражение “Лехии” в финальном поединке Кубка Польши, который прошел в городе Люблин, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
По итогам основного времени победителя встречи не удалось обнаружить (2:2). На гол Липски (85 мин) через три минуты ответил Яблонски. Только в дополнительные экстра-таймы гол Вдовьяка принес желаемый трофей “Краковии”.
На 120+1 минуте встречи на поле вышел украинский защитник Алексей Дитятьев. В этом сезоне в польском первенстве наш земляк сыграл 23 матча и забил однажды.
Заметим, что “Краковия”, которая основана 114 лет назад, впервые в своей истории выиграла Кубок Польши.