Український футболіст потрапив до символічної збірної тижня Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Півзахисник "Гента" й національної збірної України Роман Безус увійшов до символічної збірної кращих футболістів останнього туру групового раунду Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, передає УНН.
Повний склад виглядає так:
Воротар - Від Белець ("АПОЕЛ").
Захисники: Ешлі Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жоріс Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер ("ЛАСК"), Гаель Кліші ("Істанбул ББ").
Півзахисники: Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Роман Безус ("Гент"), Такума Асано ("Партизан"), Букайо Сака ("Арсенал").
Нападники: Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Діогу Жота ("Вулверхемптон").
Відзначимо, що найбільшу кількість гравців до збірної делегував "Манчестер Юнайтед" – три гравці.
Нагадаємо, що у домашньому поєдинку свого бельгійського клубу проти української "Олександрії" (2:1) хавбек Безус відзначився одразу двома результативними передачами.