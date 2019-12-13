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Украинский футболист попал в символическую сборную недели Лиги Европы

Украинский футболист попал в символическую сборную недели Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полузащитник "Гента" и национальной сборной Украины Роман Безус вошел в символическую сборную лучших футболистов последнего тура группового раунда Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, передает УНН.

Полный состав выглядит так:

Вратарь - от Белец ("АПОЭЛ").

Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жорис Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер ("Ласка"), Гаэль Клиши ("Истанбул ББ»).

Полузащитники: Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Роман Безус ("Гент"), Такума Асано ("Партизан"), Букайо Сака ("Арсенал").

Нападающие: Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон").

Отметим, что наибольшее количество игроков в сборную делегировал "Манчестер Юнайтед" - три игрока.

Напомним, что в домашнем поединке своего бельгийского клуба против украинской "Александрии" (2:1) хавбек Безус отметился сразу двумя результативными передачами.

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