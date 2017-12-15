Український фільм не потрапив до короткого списку номінантів на "Оскар"

До наступного раунду голосування в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" церемонії "Оскар" пройшли дев'ять стрічок. Відпочатку в категорії було 92 фільми.

До шорт-листу увійшли такі фільми:

Чилі, “A Fantastic Woman” режисера Sebastián Lelio;

Німеччина, “In the Fade” режисера Fatih Akin;

Угорщина, “On Body and Soul” режисера Ildikó Enyedi;

Ізраїль, “Foxtrot” режисера Samuel Maoz;

Ліван, “The Insult” режисера Ziad Doueiri;

Росія “Loveless” режисера Andrey Zvyagintsev;

Сенегал, “Félicité” режисера Alain Gomis;

Південна Африка, “The Wound” режисера John Trengove;

Швеція, “The Square” режисера Ruben Östlund.

Номінації на премію будуть оголошені 23 січня 2018 року. 90-та церемонія "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року.

Як повідомляв УНН, Україна висунула на премію “Оскар” у категорії “Найкращий фільм іноземною мовою” стрічку "Рівень чорного".