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Український фільм не потрапив до короткого списку номінантів на "Оскар"

Український фільм не потрапив до короткого списку номінантів на "Оскар"

Київ • УНН

 • 19999 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Український фільм "Рівень чорного" не потрапив до короткого списку номінантів на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Про це повідомляє Оскарівський комітет, передає УНН.

До наступного раунду голосування в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" церемонії "Оскар" пройшли дев'ять стрічок. Відпочатку в категорії було 92 фільми.

До шорт-листу увійшли такі фільми:

Чилі, “A Fantastic Woman” режисера Sebastián Lelio;
Німеччина, “In the Fade” режисера Fatih Akin;
Угорщина, “On Body and Soul” режисера Ildikó Enyedi;
Ізраїль, “Foxtrot” режисера Samuel Maoz;
Ліван, “The Insult” режисера Ziad Doueiri;
Росія “Loveless” режисера Andrey Zvyagintsev;
Сенегал, “Félicité” режисера Alain Gomis;
Південна Африка, “The Wound” режисера John Trengove;
Швеція, “The Square” режисера Ruben Östlund.

Номінації на премію будуть оголошені 23 січня 2018 року. 90-та церемонія "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року.

Як повідомляв УНН, Україна висунула на премію “Оскар” у категорії “Найкращий фільм іноземною мовою” стрічку "Рівень чорного".

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