Украинский фильм не попал в короткий список номинантов на "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинский фильм "Уровень черного" не попал в короткий список номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает оскаровский комитет, передает УНН.
В следующий раунд голосования в категории "Лучший фильм на иностранном языке" церемонии "Оскар" прошли девять лент. Изначально в категории было 92 фильма.
В шорт-лист вошли такие фильмы:
Чили, "A Fantastic Woman" режиссера Sebastián Lelio;
Германия, "In the Fade" режиссера Fatih Akin;
Венгрия, "On Body and Soul" режиссера Ildikó Enyedi;
Израиль, "Foxtrot" режиссера Samuel Maoz;
Ливан, "The Insult" режиссера Ziad Doueiri;
Россия "Loveless" режиссера Andrey Zvyagintsev;
Сенегал, "Félicité" режиссера Alain Gomis;
Южная Африка, "The Wound" режиссера John Trengove;
Швеция, "The Square" режиссера Ruben Östlund.
Номинации на премию будут объявлены 23 января 2018 года. 90-я церемония "Оскар" состоится 4 марта 2018 года.
Как сообщал УНН, Украина выдвинула на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" ленту "Уровень черного".