Украинский фильм не попал в короткий список номинантов на "Оскар"

В следующий раунд голосования в категории "Лучший фильм на иностранном языке" церемонии "Оскар" прошли девять лент. Изначально в категории было 92 фильма.

В шорт-лист вошли такие фильмы:

Чили, "A Fantastic Woman" режиссера Sebastián Lelio;

Германия, "In the Fade" режиссера Fatih Akin;

Венгрия, "On Body and Soul" режиссера Ildikó Enyedi;

Израиль, "Foxtrot" режиссера Samuel Maoz;

Ливан, "The Insult" режиссера Ziad Doueiri;

Россия "Loveless" режиссера Andrey Zvyagintsev;

Сенегал, "Félicité" режиссера Alain Gomis;

Южная Африка, "The Wound" режиссера John Trengove;

Швеция, "The Square" режиссера Ruben Östlund.

Номинации на премию будут объявлены 23 января 2018 года. 90-я церемония "Оскар" состоится 4 марта 2018 года.

Как сообщал УНН, Украина выдвинула на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" ленту "Уровень черного".