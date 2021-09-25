Український дзюдоїст виборов медаль турніру “Гранд Прі” в Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Український дзюдоїст Каро Марандян виступив в рамках турніру категорії “Гранд Прі”, що стартував на території Загребу, передає УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
Деталі
Український дзюдоїст у ваговій категорії до 66 кг впевнено пробився до півфіналу змагань, де поступився представнику Росії Абдула Абдулжалілову.
У сутичці за “бронзу” Каро завдяки кидку на оцінку “Ваза-арі” здолав представника Сербії Страгінджа Бунчіча
Зауважимо, що це перша нагорода з турнірів Світового туру для 24-річного українця.
Доповнення
Сьогодні змагання продовжаться змаганнями у вагових категоріях −73 кг, −81 кг, −90 кг у чоловіків, і −57 кг, −63 кг у жінок. На татамі вийдуть українці: Гєворг Манукян, Сергій Крівчач, Віталій Шепель, Станіслав Гунченко і Анастасія Антіпіна.