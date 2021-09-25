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Украинский дзюдоист завоевал медаль турнира "Гранд При" в Хорватии

Украинский дзюдоист завоевал медаль турнира "Гранд При" в Хорватии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украинский дзюдоист Каро Марандян выступил в рамках турнира категории “Гранд При”, стартовавший на территории Загреба, передает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Детали

Украинский дзюдоист в весовой категории до 66 кг уверенно пробился в полуфинал соревнований, где уступил представителю России Абдула Абдулжалилову.

В схватке за “бронзу” Каро благодаря броску на оценку “Ваза-ари” одолел представителя Сербии Страгинджа Бунчича

Заметим, что это первая награда из турниров Мирового тура для 24-летнего украинского.

Дополнение

Сегодня соревнования продолжатся соревнованиями в весовых категориях −73 кг, −81 кг, −90 кг у мужчин, и −57 кг, −63 кг у женщин. На татами выйдут украинцы: Геворг Манукян, Сергей Кривчач, Виталий Шепель, Станислав Гунченко и Анастасия Антипина.

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