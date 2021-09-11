Український дует вийшов до фіналу тенісного турніру "Kyiv Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Український дует тенісистів Дениса Молчанова та Сергія Стаховського завоював право зіграти за трофей турніру ATP "челенджер" – "Kyiv Open", що триває у столиці України, передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
Другі сіяні Молчанов і Стаховський завдали поразки Джонатану Ейсеріку і Квентіну Халісу із Франції, який буд посіяний під 4-м номером — 7:6 (7:1), 6:4.
Українці вийшли у фінал парного розряду на домашньому челенджері, де за титул вони боротимуться з першими сіяними Олександром Нєдовесовим (колишній українець, нині представляє Казахстан) й Орландо Лусом (Бразилія).
Доповнення
До півфіналів одиночного розряду пробилися: турецький тенісист Ергі Кіркін, італієць Франко Агамеоне, казах Тимофій Скатов і лідер посіву аргентинець Себастьян Баес.