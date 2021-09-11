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Украинский дуэт вышел в финал теннисного турнира "Kyiv Open"

Украинский дуэт вышел в финал теннисного турнира "Kyiv Open"

Киев  •  УНН

 • 12178 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинский дуэт теннисистов Дениса Молчанова и Сергея Стаховского завоевал право сыграть за трофей турнира ATP "Челленджер" - "Kyiv Open", который проходит в столице Украины, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Вторые сеяные Молчанов и Стаховский нанесли поражение Джонатану Ейсерику и Квентину Халису из Франции, которые посеяны под 4-м номером — 7:6 (7:1), 6:4.

Украинцы вышли в финал парного разряда на домашнем Челленджер, где за титул они будут бороться с первыми сеяными Александром Недовесовим (бывший украинец, сейчас представляет Казахстан) и Орландо Лусом (Бразилия).

Дополнение

В полуфинал одиночного разряда пробились: турецкий теннисист Эрги Киркин, итальянец Франко Агамеоне, казах Тимофей Скатов и лидер посева аргентинец Себастьян Баэс.

Украинские Национальные Новости

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