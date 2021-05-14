Український дует виборов шосту нагороду в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи

Деталі

Українки фінішували із результатом в 94,3333 бали, що дозволило випередити бронзових призером з Австрії – 90,8667. Золоті нагороди у росіянок – 97,9.

Примітно, що раніше українки Федіна і Савчук виграв "срібло" у змаганнях довільних дуетів. Загалом ця медаль стала шостою для України в артистичному плаванні на цьогорічних змаганнях європейської першості.

Нагадаємо

Вчора "жовто-блакитній" команді у складі Марини та Владислави Алексіївих, Марти Федіної, Катерини Резнік, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко, Єлизавети Яхно, Олесі Дерев'янченко, Вероніки Гришко (запасні - Софія Мацієвська та Анна Носова) не було рівних у комбінації. Українки вибороли "золото".