Украинский дуэт завоевал шестую награду в артистическом плавании на чемпионате Европы

Детали

Украинки финишировали с результатом в 94,3333 балла, что позволило опередить бронзовых призеров из Австрии - 90,8667. Золотые награды у россиянок - 97,9.

Примечательно, что ранее украинки Федина и Савчук выиграл "серебро" в соревнованиях произвольных дуэтов. В целом эта медаль стала шестой для Украины в артистическом плавании на нынешних соревнованиях европейского первенства.

Напомним

Вчера "желто-голубой" команде в составе Марины и Владиславы Алексеевых, Марты Фединой, Екатерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко, Елизаветы Яхно, Олеси Деревянченко, Вероники Гришко (запасные - София Мациевская и Анна Носова) не было равных в комбинации. Украинки завоевали "золото".