Український дует стрибунів у воду здобув медаль Світової серії-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В перший день змагань українська синхронна пара Максим Долгов/Олександр Горшковозов стали володарями нагороди на турнірі Світової серії у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.
Наш дует виборов “срібло” на вишці 10 метрів з результатом 417,93. Перше місце посіли представники Китаю Chen Aisen/Yang Hao (484,29), бронза у британців Томас Дейлі/Даніел Гудфеллоу (400,68).
Як повідомляв УНН, в Німеччині представники України також не залишились без нагород на Гра-Прі зі стрибків у воду.