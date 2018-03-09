Український дует стрибунів у воду здобув медаль Світової серії-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. В перший день змагань українська синхронна пара Максим Долгов/Олександр Горшковозов стали володарями нагороди на турнірі Світової серії у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

Наш дует виборов “срібло” на вишці 10 метрів з результатом 417,93. Перше місце посіли представники Китаю Chen Aisen/Yang Hao (484,29), бронза у британців Томас Дейлі/Даніел Гудфеллоу (400,68).

Як повідомляв УНН, в Німеччині представники України також не залишились без нагород на Гра-Прі зі стрибків у воду.

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