Украинский дуэт прыгунов в воду получил медаль Всемирной серии-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В первый день соревнований украинская синхронная пара Максим Долгов/Александр Горшковозов стали обладателями награды на турнире Мировой серии в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.
Наш дуэт завоевал “серебро” на вышке 10 метров с результатом 417,93. Первое место заняли представители Китая Chen Aisen/Yang Hao (484,29), бронза у британцев Томас Дэйли/Даниэл Гудфеллоу (400,68).
Как сообщал УНН, в Германии представители Украины также не остались без наград на Игра-При по прыжкам в воду.