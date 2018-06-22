Український бренд “Коктебель” дарує ящик шампанського

Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно приєднатися до спільноти “Коктебель” у Facebook, вподобати допис про конкурс, та долучити до коментарів фотографії свого вікенду.

Також, учасник акції має позначити у коментарях друзів, із якими він розділив вікенд.

Переможців буде обрано за допомогою генератора випадкових чисел 26 червня.

Детальніші умови акції можна переглянути тут.