Український бренд “Коктебель” дарує ящик шампанського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Український бренд “Коктебель” розігрує ящик шампанського серед користувачів Facebook. Про це йдеться на сторінці бренду у соцмережі, передає УНН.
Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно приєднатися до спільноти “Коктебель” у Facebook, вподобати допис про конкурс, та долучити до коментарів фотографії свого вікенду.
Також, учасник акції має позначити у коментарях друзів, із якими він розділив вікенд.
Переможців буде обрано за допомогою генератора випадкових чисел 26 червня.
Детальніші умови акції можна переглянути тут.