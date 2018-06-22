Украинский бренд "Коктебель" дарит ящик шампанского

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно присоединиться к сообществу "Коктебель" в Facebook, поставить лайк сообщению о конкурсе, и прикрепить к комментариям фотографии своего уикенда.

Также, участник акции должен указать в комментариях друзей, с которыми он разделил уикенд.

Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 26 июня.

Подробные условия акции можно посмотреть здесь.