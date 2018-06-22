Украинский бренд "Коктебель" дарит ящик шампанского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинский бренд "Коктебель" разыгрывает ящик шампанского среди пользователей Facebook. Об этом говорится на странице бренда в соцсети, передает УНН.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно присоединиться к сообществу "Коктебель" в Facebook, поставить лайк сообщению о конкурсе, и прикрепить к комментариям фотографии своего уикенда.
Также, участник акции должен указать в комментариях друзей, с которыми он разделил уикенд.
Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 26 июня.
Подробные условия акции можно посмотреть здесь.