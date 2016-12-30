Українським військовим дозволили збивати літаки-порушники

Вогонь, зокрема, може бути відкритий у тому випадку, якщо літак “збройних формувань” іншої країни порушив український кордон і не виконує команд, а також якщо літак являє собою терористичну загрозу.

Як уточнюється в постанові, рішення про відкриття вогню може приймати міністр оборони, а також начальник Генштабу — головнокомандувач збройних сил, командувач повітряними силами або виконуючий обов’язки.