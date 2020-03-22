Українським медикам надали безкоштовні хвилини для дзвінків по Україні та 20 ГБ інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Мобільний оператор lifecell Україна надав медикам безкоштовні 1,5 тисячі хвилин для дзвінків по Україні та 20 гігабайт інтернету в знак вдячності за їхню роботу у боротьбі з епідемією коронавірусу. Відповідні смс почали приходити медикам на телефони, передає УНН.
"Шановний медичний працівнику, вам нараховано 1500 хв для дзвінків на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell) і 20 ГБ до 30.04.2020 включно. З почуттям глибокої вдячності за вашу важливу роботу, lifecell.ua, helsi.me", - йдеться у тексті повідомлення.
Нагадаємо, медичні працівники, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу в Україні, отримають надбавки до зарплати у розмірі 200%.