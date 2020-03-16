В Україні хочуть встановити до 200% надбавки медикам, залученим до ліквідації спалаху коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Медичні працівники, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу в Україні, отримають надбавки до зарплати у розмірі 200%. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook фракції “Слуга народу”.
“Медичні працівники, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу, отримають надбавки до зарплати розміром до 200%”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідний законопроект щойно на своєму засіданні ухвалив Комітет з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
“Доплати діятимуть під час заходів щодо запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 до завершення виконання цих заходів. Також додаткові виплати отримають окремі категорії працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності”, — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняти рішення щодо тимчасової заборони планових заходів та планові операцій.