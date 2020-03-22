Украинским медикам предоставили бесплатные минуты для звонков по Украине и 20 ГБ интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Мобильный оператор lifecell Украина предоставил медикам бесплатные 1,5 тысячи минут для звонков по Украине и 20 гигабайт интернета в знак благодарности за их работу в борьбе с эпидемией коронавируса. Соответствующие смс стали приходить медикам на телефоны, передает УНН.
"Уважаемый медицинский работник, вам начислено 1500 мин для звонков на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell) и 20 ГБ до 30.04.2020 включительно. С чувством глубокой благодарности за вашу важную работу, lifecell.ua, helsi.me", - говорится в тексте сообщения.
Напомним, медицинские работники, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса в Украине, получат надбавки к зарплате в размере 200%.