Українські журналісти потрапили під мінометний обстріл в Секторі "Маріуполь"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українські журналісти потрапили під мінометний обстріл в Секторі “Маріуполь”. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело.
Сьогодні журналісти українських телеканалів вирушили на позиції ВСУ в районі Комінтернового. Там вони були обстріляні бойовиками “ДНР” приблизно о 12:00.
Журналісти прибули на позиції українських військових для репортажу про обстановку в Секторі “Маріуполь”. Вже повертаючись до своїх машин, журналісти українських каналів були обстріляні разом з позиціями ВСУ.
“Спочатку вони просто пострілювали. А потім раптом команда „Лягай!“. І ми падаємо на землю і повземо в траншею. Летіло все, що можна — міни 82 мм калібру, стріляли з великокаліберних кулеметів, застосовували РПГ”. — повідомило джерело кореспонденту УНН.
Журналістам не вдалося зафільмувати момент обстрілу.