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Украинские журналисты попали под минометный обстрел в секторе "Мариуполь"

Украинские журналисты попали под минометный обстрел в секторе "Мариуполь"

Киев • УНН

 • 9172 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинские журналисты попали под минометный обстрел в секторе "Мариуполь". Об этом корреспонденту УНН сообщил источник.

Сегодня журналисты украинских телеканалов отправились на позиции ВСУ в районе Коминтерново. Там их обстреляли боевики "ДНР" примерно в 12:00.

Журналисты прибыли на позиции украинских военных для репортажа об обстановке в секторе "Мариуполь". Уже возвращаясь к своим машинам, журналистов украинских каналов обстреляли вместе с позициями ВСУ.

"Сначала они просто постреливали. А потом вдруг команда "Ложись!". И мы падаем на землю и ползем в траншею. Летело все, что можно - мины 82 мм калибра, стреляли из крупнокалиберных пулеметов, применяли РПГ", - сообщил источник корреспонденту УНН.

Журналистам не удалось заснять момент обстрела.

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