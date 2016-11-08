Украинские журналисты попали под минометный обстрел в секторе "Мариуполь"

Сегодня журналисты украинских телеканалов отправились на позиции ВСУ в районе Коминтерново. Там их обстреляли боевики "ДНР" примерно в 12:00.

Журналисты прибыли на позиции украинских военных для репортажа об обстановке в секторе "Мариуполь". Уже возвращаясь к своим машинам, журналистов украинских каналов обстреляли вместе с позициями ВСУ.

"Сначала они просто постреливали. А потом вдруг команда "Ложись!". И мы падаем на землю и ползем в траншею. Летело все, что можно - мины 82 мм калибра, стреляли из крупнокалиберных пулеметов, применяли РПГ", - сообщил источник корреспонденту УНН.

Журналистам не удалось заснять момент обстрела.