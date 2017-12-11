Українські зарплати найнижчі в Європі - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Україні рівень заробітної платні найнижчий серед країн Європи. Такі наведені в досліджені, опублікованому у європейській Wikipedia, передає УНН.
Відповідно до опублікованих досліджень, рівень чистої середньомісячної заробітної платні в Україні становить 190 євро. Для порівняння, у Молдові цей показник становить 216 євро, Грузії – 293 Євро, Білорусь – 320 Євро, Польща – 748 євро.
В Росії відповідний показник знаходиться на рівні 474 євро.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держстаті порівняли зарплати чоловіків та жінок
Згідно з результатами того ж дослідження, найвищу заробітню платню отримують мешканці Швейцарії (4,421Є), Ліхтенштейні (4,887 Є) та Монако(5,225 Є).