Украинские зарплаты самые низкие в Европе - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украине уровень заработной платы самый низкий среди стран Европы. Такие данные приведены в исследовании, опубликованном в европейской Wikipedia, передает УНН.
Согласно опубликованным исследований, уровень чистой среднемесячной заработной платы в Украине составляет 190 евро. Для сравнения, в Молдове этот показатель составляет 216 евро, Грузии - 293 Евро, Беларусь - 320 Евро, Польша - 748 евро.
В России соответствующий показатель находится на уровне 474 евро.
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Согласно результатам того же исследования, наивысшую заработную плату получают жители Швейцарии (4,421), Лихтенштейне (4,887 €) и Монако (5,225 €).