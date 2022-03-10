Українські воїни в дії: орки залишились без 10 робочих танків, ЗРК та броньованого авто
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Військовослужбовці оперативного командування "Північ" сьогодні на Чернігівщині буквально принизили російського загарбника, залишивши без робочих бойових машин. Про це інформує ОК "Північ" у Facеbook, пише УНН.
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“Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від "асвабадітелєй" найкращої, з їхніх слів, армії”, - пишуть в ОК.
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Так, за даними командування, сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із переважаючими силами противника.
“В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину”, - повідомили захисники.
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Сьогодні вночі українські воїни збили російськоокупаційний літак Су-25.
Додамо
За даними Генерального штабу збройних сил України, від початку російської збройної агресії станом на ранок 10 березня втрати ворожих військ перевищили понад 12 тисяч осіб, 49 літаків та 81 вертоліт.