Украинские воины в действии: орки остались без 10 рабочих танков, ЗРК и бронированного авто
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Военнослужащие оперативного командования "Север" сегодня в Черниговской области буквально унизили русского захватчика, оставив без рабочих боевых машин. Об этом информирует ОК "Север" в Facеbook, пишет УНН.
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“Воинские части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадітелєй" лучшей, по их словам, армии”, - пишут в ОК.
Детали
Так, по данным командования, сегодня в Черниговской области одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника.
“В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину”, - сообщили защитники.
Ранее
Сегодня ночью украинские воины сбили российско оккупационный самолет Су-25.
Добавим
По данным Генерального штаба вооруженных сил Украины с начала российской вооруженной агрессии состоянию на утро 10 марта потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет.