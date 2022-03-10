Украинские воины в действии: орки остались без 10 рабочих танков, ЗРК и бронированного авто

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“Воинские части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают защищать свою землю, родных и близких от "асвабадітелєй" лучшей, по их словам, армии”, - пишут в ОК.

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Так, по данным командования, сегодня в Черниговской области одним из подразделений ОК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника.

“В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину”, - сообщили защитники.

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